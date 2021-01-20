لبنان

اتهامات للصليب الأحمر... والأخير يردّ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2021 | 17:19
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بعد تداول شكاوى من قبل بعض المواطنين عن أن عناصر من الصليب الاحمر يرفضون نقل مرضى تتجاوز اعمارهم الخمسين عاما الى المستشفيات ، أجرى "لبنان 24" اتصالاً مع مدير فرع الاسعاف والطوارىء في لبنان ألِكسي نعمة الذي أكّد ان لا صحة لهذه الشائعات  وهي عارية تماما من الصحة. 
وأوضح نعمة أن لجنة طبية من قِبل الصليب الاحمر تقوم بالتواصل مع المريض لمعرفة حالته الصحية بدقّة وعليه يتمّ نقل المريض الى أقرب مستشفى في حال لم يكن لديه حجز مسبق في مستشفى محدداً، وأضاف "نحن ملتزمون بالمهنية التي لطالما سار بها الصليب الاحمر منذ بداية مسيرته، وبالقرارات الصادرة عن وزارة الصحة، رغم بعض العراقيل التي تواجهنا لجهة عدم شغور أسرّة للمرضى في المستشفيات علماً أن 70% من الحالات التي تردنا هي لمرضى covid19. ولفت نعمة الى ضرورة التكافل والتضامن في هذه المرحلة، والابتعاد عن إطلاق الشائعات لأن البلاد تمرّ بأزمة صحية قاهرة، ولا نملك ترف المناكفات والادعاءات غير الصحيحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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