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لبنان
بلدية جبيل تكفلت بإرسال ممرضة وطبيب إلى منازل المصابين بالفيروس
Lebanon 24
20-01-2021
|
17:29
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اعلنت بلدية جبيل في بيان، انها "قررت بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية في المدينة، تخصيص 3 أيام في الأسبوع لممرضة مجازة لزيارة مرضى الكورونا القاطنين ضمن نطاق البلدية الجغرافي في جبيل وحبوب، والذين يعانون من عوارض قوية ويحتاجون إلى مساعدة طبية، وذلك بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، والجدل القائم بشأن قدرة استيعاب المستشفيات للحالات الإيجابية، وبالتالي صعوبة خروج المصابين من الحجر المنزلي".
ولفتت البلدية الى انه "إذا دعت الحاجة تتم احالة المرضى إلى طبيب مختص تم الاتفاق معه من قبلنا، على أن نتكفل ببدل أتعاب الممرضة والطبيب وذلك بدعم وتبرع من أحد فاعلي الخير في المدينة".
وتمنت على "جميع الأشخاص الذين تسجل حالاتهم ايجابية ويتصل بهم قسم الصحة في البلدية، التجاوب مع فريق العمل والإجابة عن الأسئلة المطروحة التي وضعت من قبل وزارتي الصحة والداخلية والبلديات، والتي يتم إدخالها عبر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة، وبالتالي معرفة العوارض التي يعانونها، لارسال الممرضة إلى منزل المصاب في حال كان بحاجة ويريد ذلك".
واشارت الى ان "عدد الأشخاص المسجلة حالاتهم إيجابية في جبيل وحبوب وصل اليوم إلى 236 مصابا".
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