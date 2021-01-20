3 جرحى إثر إشكال في كفربنين الضنية.. والجيش يلاحق مطلقي النار

سقط ثلاثة جرحى في بلدة كفربنين، اثر إشكال تخلله إطلاق نار من أسلحة فردية، على خلفية خلاف قديم بين عائلتين، والجرحى هم: أ.أ.ق. و ب.أ.ق. وم.د.

وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وملاحقة مطلقي النار تمهيدا لتوقيفهم.