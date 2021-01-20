شريم عن موضوع المراسلة القضائية السويسرية: الكل بانتظار خطوات القضاء

في موضوع المراسلة القضائية السويسرية سيستمع القاضي عويدات الى سلامة كما سيطلب معلومات من هيئة التحقيق الخاصة بشخص رئيسها وسيم منصوري الذي فوضه الحاكم نفسه في٢٦ ت٢الماضي.
المطلوب نقل الوقائع كما هي، فالموضوع تجاوز الحسابات اللبنانية الطائفيةوالسياسية والكل بانتظار خطوات القضاء.
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) January 20, 2021
في موضوع المراسلة القضائية السويسرية سيستمع القاضي عويدات الى سلامة كما سيطلب معلومات من هيئة التحقيق الخاصة بشخص رئيسها وسيم منصوري الذي فوضه الحاكم نفسه في٢٦ ت٢الماضي.
المطلوب نقل الوقائع كما هي، فالموضوع تجاوز الحسابات اللبنانية الطائفيةوالسياسية والكل بانتظار خطوات القضاء.