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لبنان
هبة من الأنتربول تُقدّر بـ 100 ألف يورو لصالح مكتب المختبرات الجنائية
Lebanon 24
20-01-2021
|
19:10
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
جرى بتاريخ 13-1-2021 في ثكنة إميل الحلو، تسليم هبة مقدّمة من الأمانة العامة للإنتربول -بدعم من مشروع Foundation"" لمكافحة الإرهاب- إلى مكتب المختبرات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية، وهي عبارة عن مواد ومعدّات خاصّة للتعرف على هوية ضحايا الكوارث (DVI) واستخراج وتحديد هوية الحمض النووي (DNA).
جرى تسليم الهِبة -التي تبلغ قيمتها حوالى /100/ ألف يورو- بحضور رئيس قسم المباحث العلميّة في وحدة الشرطة القضائيّة العقيد زياد قايد بيه، رئيس مكتب المختبرات الجنائيّة المقدّم هاني كلّاسي، والمقدّم محمّد قمرة أحد ضبّاط شعبة الاتّصال الدّولي، والسيد جورج سبير من الأمانة العامة للإنتربول، الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب – المكتب الإقليمي لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
تمّ التأكيد على استمرار دعم الأمانة العامة للإنتربول والإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب، للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمكتب المركزي الوطني في بيروت، وذلك في إطار التعاون الدولي الشرطي.
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