توقيف شخصين في محلة صبرا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 19 /1 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صبرا – أمام مدخل مخيم شاتيلا كلاً من الفلسطيني (أ.ع) الملقب أحمد الشاويش والمصري (ع.ع) الملقب علي المصري المطلوبين بعشرات مذكرات التوقيف والملاحقات القضائية بجرائم منها الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وإطلاق نار وافتعال مشاكل وقيامهما بعمليات سلب وفرض الخوات بقوة السلاح.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.