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لبنان
جنبلاط تزامناً مع تنصيب بايدن: "حفظ الله صديقي الرئيس"
Lebanon 24
20-01-2021
|
20:07
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بالتزامن مع تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "يقولون فليحمي الله أميركا... أقول فليحفظ الله الحرية والديموقراطية".
وأضاف: "حفظ الله صديقي الرئيس".
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