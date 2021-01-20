جنبلاط تزامناً مع تنصيب بايدن: "حفظ الله صديقي الرئيس"

بالتزامن مع تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "يقولون فليحمي الله أميركا... أقول فليحفظ الله الحرية والديموقراطية".وأضاف: "حفظ الله صديقي الرئيس".