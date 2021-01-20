قاطيشا : بعض الوزراء يتصرفون و كأنهم اعضاء في الحكومة السورية

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا عبر موقعه "تويتر": "بعض الوزراء في الحكومة الحالية يتصرفون وكأنهم أعضاء في الحكومة السورية. ألم ترتوي تبعيتكم من دماء جريمة 4 آب لتكرروا المجزرة من جديد؟ البيروتيون بانتظار باخرتكم هذه المرة في المرفأ" ؟.