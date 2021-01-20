لبنان

بعد الضجة التي أحدثتها باخرة المواد الكيماوية... وزارة الأشغال ستسمح بإدخالها للمرفأ مع هذا الشرط

Lebanon 24
20-01-2021 | 21:37
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، أن وسائل إعلامية "تتناول خبرا عن وجود باخرة تحوي مواد كيماوية منقولة عبر الترانزيت إلى سوريا، ويهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن توضح أنه في تاريخ 13/1/2021 وردت الى الوزارة برقية عاجلة من جهة أمنية مختصة، تتضمن معلومات عن وصول باخرة آتية من الصين وفيها 10 مستوعبات تحتوي مادة الصوديوم سالفايد على ان يتم شحنها عبر الترانزيت الى سوريا. ولهذه المواد استعمالات عسكرية أو طبية أو صناعية وكيمائية".

وأضاف البيان: "بتاريخ 14/1/2021 أعلمت وزارة الأشغال العامة والنقل وبموجب إحالتها عدد 31 /ن/21 ادارة مرفأ بيروت، بعدم السماح بإدخال تلك الباخرة الا بشرط عدم إنزال المستوعبات العشرة".

وتابع: "إن ادارة مرفأ بيروت، وبموجب إحالتها عدد 215 تاريخ 14/1/2021، أفادت الا إمكان لها للكشف على البضاعة الموجودة في باقي الحاويات، وبالتالي لن تتمكن من التأكد وفي شكل حاسم من عدم احتواء تلك الحاويات على مواد مماثلة لتلك الموجودة في المستوعبات العشرة.

وبناء عليه أوقفت الوزارة العمل بالإحالة رقم 31/ن/2021 وتوجهت بتاريخ 18/1/2021 الى كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش ومديرية الجمارك، لبيان الرأي والإفادة، في شأن إمكان دخول الباخرة والشروط المطلوبة. وقد أبدت وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 19/1/2021 عدم الممانعة على افراغ تلك الباخرة، باستثناء المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد، على ان يتم تفتيش كل مستوعب من المستوعبات التي سيتم إنزالها على حدى للتأكد من خلوه من تلك المادة.

وبناء على ما تقدم ستعمد وزارة الأشغال العامة والنقل الى السماح بإدخال تلك الباخرة شرط عدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد، واخضاع باقي المستوعبات لآلية التأكد من محتوياتها التي يحددها كل من وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني وفق كل الشروط التي تضعها مديرية الجمارك العامة".
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