في عكار...مجهولون يسرقون نحو 700 دجاجة!

أقدم مجهولون على سرقة ما يقارب ٧٠٠ دجاجة منتجة للبيض من مزرعة تعود ملكيتها للمواطن ع .خ في بلدة بينو - عكار.



وقد دخل السارقون عبر كسر نوافذ المزرعة في حين ادعى المواطن أمام فصيلة بلدة بينو التي باشرت التحقيقات في القضية.