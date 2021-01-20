لبنان

في عكار...مجهولون يسرقون نحو 700 دجاجة!

Lebanon 24
20-01-2021 | 21:45
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أقدم مجهولون على سرقة ما يقارب ٧٠٠ دجاجة منتجة للبيض من مزرعة تعود ملكيتها للمواطن ع .خ في بلدة بينو - عكار.

وقد دخل السارقون عبر كسر نوافذ المزرعة في حين ادعى المواطن أمام فصيلة بلدة بينو التي باشرت التحقيقات في القضية.
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مزرعة دجاج

سرقة

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