الرابطة المارونية: سنتسلم 105 أجهزة أوكسيجين ونضعها في تصرف مصابي كورونا

صدر عن الرابطة المارونية البيان الاتي:"تحسساً منها بواجبها الوطني والإنساني تجاه المواطنين في هذه الأحوال الدقيقة اجتماعياً وصحياً، ستتسلم الرابطة المارونية خلال عشرة أيام، 105 أجهزة أوكسيجين مكثف للاستعمال المنزلي، لتكون في تصرف المصابين بجائحة كورونا. وستعلن الرابطة في بيان لاحق عن موعد وصول الاجهزة وآلية إعارتها واستخدامها.وفي المناسبة تتمنى الرابطة المارونية على وسائل الإعلام أن تتحرى عن أي خبر يتصل بها وبنشاطاتها منها مباشرة".