واشنطن بوست: تحقيق سويسرا بقضية مصرف لبنان المركزي بطلب من الحكومة اللبنانية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير "أن التحقيق الذي بدأه المدعي العام السويسري في قضايا مرتبطة بالمصرف المركزي اللبناني بدأ بناء على طلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في تقارير عما قالت إنها مليارات الدولارات غادرت لبنان بعد أن منعت البنوك التحويلات للخارج."واشارت الصحيفة الى" ان المدعي العام السويسري طلب مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية وانه فتح تحقيقا في أعقاب تقارير إعلامية لبنانية عن ذلك لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية".بدورها اضاءت وكالة اسوشيتد برس على بيان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي اشار فيه الى "ان لبنان يلتزم بالقوانين الدولية والمحلية ويتعاون مع جميع المعنيين".