نجم: القرار الصادر في الدعوى التحكيمية بواشنطن هو انتصار للبنان

غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر "تويتر" : "‏القرار الصادر في الدعوى التحكيمية في واشنطن هو انتصار للبنان، وبفضل جهود المعنيين بمتابعة الدعوى وفرنا على الخزينة، بالحق والقانون، مئات ملايين الدولارات.‏مع هذا الخبر يزداد يقيننا بأن لكل ملف تتمة محقة وعادلة اذا واجهنا اي استباحة لأموال اللبنانيين. وهذا ما عقدنا العزم عليه