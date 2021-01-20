لبنان

رابطة أساتذة المهني: للإضراب العام بدءاً من الخميس حتى تحقيق كل المطالب

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:07
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رأت "رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان"، في بيان، أن "قطاع التعليم المهني والتقني اصبح خارج جدول اعمال وزارة التربية والتعليم العالي".

وتابع البيان: "بعد ازدياد اعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا كرابطة امام ما نمثل لا يمكن ان نظل مكتوفي الايدي"، داعيا إلى ألا تتعدى مدة الحصة التعليمية 40 دقيقة كحد اقصى واحتساب كل حصة تم اعطاؤها عن بعد حصة تدريس فعلية، واحتساب العقد كاملا لكل اساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان".

كما ودعت الرابطة أيضا إلى تأمين القبض الفصلي للاستاذ اسوة بغير القطاعات، وعدم المساس بالمواد التعليمية كافة، وإدخال كل المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في الضمان الاجتماعي، وبخاصة في ظل الاوضاع الصحية الصعبة التي يمر بها لبنان، وعدم المس بعدد ساعات اساتذة الملاك والاساتذة المتعاقدين على غرار القطاعات الاخرى".

كما ودعت الرابطة الى "الاضراب العام والشامل في كل معاهد التعليم المهني والتقني اعتبارا من يوم غد الخميس 21/1/2021 حتى اصدار قرار عن وزير التربية والتعليم العالي يضمن تحقيق كل المطالب المذكورة اعلاه".

وتبقي الرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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