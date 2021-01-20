لبنان

أنور الخليل ينفي أن يكون زار بكركي موفداً من بري

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:18
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 نفى المكتب الإعلامي لعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل "جملة وتفصيلاً، ما يتم التداول به في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، عن موضوع وكواليس زيارة النائب الخليل لبكركي أمس، وما جرى بحثه مع غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، وتحديدا ما ذكر عن ان اللقاء كان للتنسيق حكوميا وان الراعي التقى ايضا في الساعات الماضية، النائب أنور الخليل موفدا من بري".

وأضاف البيان: "إن هذا الكلام بالذات عار عن الصحة جملة وتفصيلا". وأكد المكتب أن "هدف وتفاصيل هذه الزيارة كانت واضحة في التصريح الذي عقبها للنائب الخليل، والذي أكد ان الزيارة أتت لمناسبة معايدة غبطته، في مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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