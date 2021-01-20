لبنان

تحذير من تشكل الجليد على ارتفاع 900 متر وما فوق في جرد القيطع

Lebanon 24
20-01-2021 | 23:22
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طالب رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع الاستاذ عبد الاله زكريا في بيان المواطنين الانتباه من احتمال تشكل الجليد على ارتفاع 900 متر وما فوق داعيا المواطنين السياح والسائقين الى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية وخاصة جبال القموعة.

ولفت زكريا إلى ان "المنطقة ستشهد في الساعات القليلة المقبلة انخفاضا في درجات الحرارة، مما ستؤدي الى تشكل الجليد وذلك حفاظا على سلامتهم العامة في ظل تدفق محبي الثلج الى جبال فنيدق القموعة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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