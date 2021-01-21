الحلول الحكومية السريعة غائبة

لا تتوقع مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية حلولا حكومية سريعة، رغم احتياجات المرحلة المرهقة صحيا واقتصاديا وعلى مختلف الأصعدة، بسبب حالة التشوش الإقليمي المحيطة بلبنان، وما يعتريها، من تبدلات في العلاقات والتحالفات، المكشوف منها والذي في طريق الانكشاف