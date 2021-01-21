لبنان

احتمال تصفية المتورّطين في ملف مرفأ بيروت!

Lebanon 24
21-01-2021 | 00:17
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لم تستبعد مصادر عليمة كما قالت لـ"السياسة" أن يصار إلى تصفية المتورطين في ملف مرفأ بيروت، تزامناً مع دفع جهات سياسية داخلية لمنع القاضي صوان من استكمال مهمته، لإماطة اللثام عن هذا الملف وكشف كل المتورطين في هذه الجريمة".
المصدر: السياسة الكويتية
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