في الوقت، الذي عادت بعض المصادر إلى التأكيد على ان حزب الله مصر على إعادة تفعيل الاتصالات في ما خص تأليف الحكومة، أكّدت مصادر دبلوماسية لـ"اللواء" ان "باريس على خط الاتصالات اليومية ومتابعتها".وكشفت المصادر ان "الرئيس الحريري يستعد لزيارة باريس في وقت قريب الا إذا طرأ تعديل، نتيجة اتصالات لتحديد لقاء جديد في بعبدا مع الرئيس عون".واعتبرت أوساط مراقبة ان "أي لقاء بين الرئيسين عون والحريري ينتظر نضوج الأجواء المؤاتية".