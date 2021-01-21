المجلس الأعلى للدفاع يناقش نسبة الإلتزام بالإقفال

أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش نسبة الالتزام بالاقفال العام والخروقات التي سجلت وثغرات هذا الأقفال وامكانية تفادي الأمر مع العلم ان تمديد الإقفال يستجلب نقمة من البعض".وأكدت أن "المشاركين في الاجتماع السابق هم أنفسهم يشاركون اليوم وثمة اقتراحات يطرحها المعنيون من أجل ضبط ارتفاع الإصابات بوباء كورونا علما أن عدد الوفيات يتزايد أيضا".ولفتت المصادر إلى أن "أي تعديل في القرار يدرس تبعا للمعطيات وكذلك الأمر في ما خص فرض إجراءات أخرى".