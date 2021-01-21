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لبنان
لا سفير لبريطانيا
Lebanon 24
21-01-2021
|
04:12
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لوحظ أن جولات القائم بالأعمال البريطاني على المسؤولين، توحي بأن لندن لن تعين سفيراً جديداً في المدى المنظور، بل ستكتفي بأن تكون رئاسة بعثتها الديبلوماسية على مستوى قائم بالأعمال.
المصدر:
النهار
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