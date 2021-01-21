لا سفير لبريطانيا

لوحظ أن جولات القائم بالأعمال البريطاني على المسؤولين، توحي بأن لندن لن تعين سفيراً جديداً في المدى المنظور، بل ستكتفي بأن تكون رئاسة بعثتها الديبلوماسية على مستوى قائم بالأعمال.