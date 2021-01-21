لبنان

تخوف مسيحي...

Lebanon 24
21-01-2021 | 04:16
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تتخوف احزاب مسيحية من انطلاق تجمع سياسي جديد قد يؤثر على مسار الانتخابات في عمق كسروان وجبيل ولاحقا المتن الشمالي بعدما فشلت تلك الاحزاب في تقديم حلول لمشكلات الناس المزمنة.
المصدر: النهار
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الانتخابات

الأحزاب المسيحية

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