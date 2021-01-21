تخوف مسيحي...

تتخوف احزاب مسيحية من انطلاق تجمع سياسي جديد قد يؤثر على مسار الانتخابات في عمق كسروان وجبيل ولاحقا المتن الشمالي بعدما فشلت تلك الاحزاب في تقديم حلول لمشكلات الناس المزمنة.