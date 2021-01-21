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لبنان
الانفراج في اذار!
Lebanon 24
21-01-2021
|
04:17
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يردد وزير سابق في مجلسه ان الامور المعقدة في لبنان قد تبدأ بالانفراج انطلاقا من اذار المقبل.
المصدر: النهار
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