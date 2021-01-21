لبنان

من هم اصحاب المستودعات

Lebanon 24
21-01-2021 | 04:22
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لم تكشف اي تحقيقات رسمية عن المراكز الحدودية التي تنفجر فيها مخازن غاز ومازوت على طريق التهريب الى سوريا ولا تم الاعلان عن توقيف اصحابها والكشف عن هوياتهم.
المصدر: النهار
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المستودعات

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