لبنان

نزاع قضائي عالق

Lebanon 24
21-01-2021 | 04:36
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سرّبت جهات معنيّة وثائق تتعلق بنزاع قضائي عالق أمام إحدى محاكم جبل لبنان، يتعلق بعمولات مرتبطة بصفقة استئجار معامل الطاقة العائمة واستقدام البواخر إلى لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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