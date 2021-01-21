حركة دياب لكسر الجليد... ولقاء عون - الحريري بانتظار حلحلة ما

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" تواظب القوى اللبنانية على نزع ورقة الترابط بين مصير الحكومة اللبنانية التي يُنتظر من الرئيس سعد الحريري تأليفها، وبين هوية سيّد البيت الأبيض. لكن المؤشرات تؤكد أنّ هناك من يترقّب هذه الخطوة ليُبنى على الشيء مقتضاه. والمقصود هنا، هو رئيس الحكومة المكلّف. حتى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش كاد يقولها بشكل واضح، حيث غرّد متسائلاً: "هل ستحرّك الإدارة الجديدة في واشنطن الأطراف أخيراً لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري؟".قبل ساعات من تسلّم جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، وفي خطوة غير مسبوقة، يلتقي كلّاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة المكلّف ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة منه لكسر الجليد المتراكم على طريق بعبدا - بيت الوسط بعد الفيديو المسرّب على لسان رئيس الجمهورية، وكان دياب شاهده الحيّ.ومع ذلك، يرى المطلعون على حركة دياب، أنّ عمرها أكثر من عشرة أيام حين قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال شحن محركاته للقاء المعنيين بملف التأليف، وهو الذي يدري أكثر من غيره مدى عمق الأزمة المالية والاقتصادية الحاصلة، ويستعجل تأليف حكومة ليُنزل الحمل من على كتفيه بعدما تجاوز كل قدرة على التحمّل، خصوصاً بعد تقطّع الجسور بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بشكل ينذر بمزيد من الانهيارات، فيما الحكومة المستقيلة مكبّلة بمقتضيات الدستور التي تحول دون عقد جلسات لمجلس الوزراء أو اتخاذ قرارات تخرج عن إطار تصريف الأعمال ولو أن الأوضاع استثنائية جداً.ويقول هؤلاء إنّ دياب تواصل مع الرؤساء الثلاثة قبل أكثر من عشرة أيام لجسّ نبضهم إزاء الحراك الذي ينوي قيادته، حيث كان للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دور مساعد من خلال تحضير الأرضية للجولة، وقد رحّب الثلاثة بالمبدأ وبجدول أعمال المسعى الذي كان الجميع على دراية بمضمونه وظروفه.ويشير هؤلاء إلى أنّ اللقاءات الثلاثة اتسمت بالايجابية وبالرغبة في فتح كوّة في الجدار المقفل للإسراع في المشاورات الحكومية، مؤكدين أن محاولة دياب لا تخرج عن إطار السعي إلى إعادة تفعيل الممرات الجانبية والمباشرة بين الرئاستين الأولى والثالثة، بعد انقطاع لأكثر من أسبوعين ولذا نأى رئيس حكومة تصريف الأعمال بنفسه عن تفاصيل العقد العالقة بين الرؤساء الثلاثة وتحديداً بين عون والحريري، واكتفى بعرض مبدأ تشريع أبواب الحوار من جديد والدفع باتجاه البناء على الايجابيات التي تحققت في الجولات الـ14 وتذليل العقبات التي لا تزال قائمة.