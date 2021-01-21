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لبنان
القوات اللبنانية: الهدف من الاتصالات تكوين جبهة إنقاذ معارضة
Lebanon 24
21-01-2021
|
06:08
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي:
"ان الهدف من الاتصالات التي تقوم بها "القوات اللبنانية" في الوقت الحاضر هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها.
ان السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة، وإطالة درب جلجلة اللبنانيين.
إن الذين يعتبرون ان الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للانقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالسين جانبا فنقول لهم ما الفائدة من الصراخ ليلا نهارا إذا لم نستطع تجميع قوانا لإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحالية.
إن التباكي والتشكي والانتقاد والتحسُّر والبكاء على الاطلال لا يفيد بشيء، وما يفيد هو تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية لا يستهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات نيابية مبكرة تكون مدخلا للتغيير المنشود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى على الاطلال من دون ان نُقدم على اي خطوة تحمل أملا لإخراج الشعب اللبناني من هذا الوضع الكارثي".
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