لبنان

القوات اللبنانية: الهدف من الاتصالات تكوين جبهة إنقاذ معارضة

Lebanon 24
21-01-2021 | 06:08
A-
A+
Doc-P-786237-637468062583337578.jpg
Doc-P-786237-637468062583337578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي:
"ان الهدف من الاتصالات التي تقوم بها "القوات اللبنانية" في الوقت الحاضر هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها.
ان السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة، وإطالة درب جلجلة اللبنانيين.
إن الذين يعتبرون ان الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للانقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم، وأما للجالسين جانبا فنقول لهم ما الفائدة من الصراخ ليلا نهارا إذا لم نستطع تجميع قوانا لإحداث خرق ما في جدار الأزمة الحالية. 
إن التباكي والتشكي والانتقاد والتحسُّر والبكاء على الاطلال لا يفيد بشيء، وما يفيد هو تجميع قوى المعارضة لتشكيل قوة سياسية لا يستهان بها تعمل بكل جد لحصول انتخابات نيابية مبكرة تكون مدخلا للتغيير المنشود في السلطة، وإلا سنبقى متفرجين متقاعسين نتباكى على الاطلال من دون ان نُقدم على اي خطوة تحمل أملا لإخراج الشعب اللبناني من هذا الوضع الكارثي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-01-21
10:33 | 2021-01-21
10:19 | 2021-01-21
10:15 | 2021-01-21
10:08 | 2021-01-21
10:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website