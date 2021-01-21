لبنان

مراجع دبلوماسية تنتظر خطوات محددة!

Lebanon 24
21-01-2021 | 06:14
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تنتظر مراجع دبلوماسية خطوات محددة في ماخص ملف مهم لتنطلق ورشة اتصالات تساند مشروع مصالحة مقترحة.

المصدر: الجمهورية
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