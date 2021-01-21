إحذروا الجليد.. إليكم حال الطرقات الجبلية

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية المقطوعة حاليا كالآتي:
عيناتا - الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
كفرذبيان - حدث بعلبك.
المنيطرة - حدث بعلبك.
العاقورة - حدث بعلبك.
معاصر الشوف - كفريا.
ترشيش - زحلة.
ضهر_البيدر.
حدث الجبة - تنورين.
تنورين - اللقلوق
وطى مشمش - الهرمل.
القموعة بيت جعفر.
القبيات - الهرمل.
كفرتون - الرويمة.
جرد_مربين - الهرمل.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.