إحذروا الجليد.. إليكم حال الطرقات الجبلية

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية المقطوعة حاليا كالآتي:

عيناتا - الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان - حدث بعلبك.

المنيطرة - حدث بعلبك.

العاقورة - حدث بعلبك.

معاصر الشوف - كفريا.

ترشيش - زحلة.

ضهر_البيدر.

حدث الجبة - تنورين.

تنورين - اللقلوق

وطى مشمش - الهرمل.

القموعة بيت جعفر.

القبيات - الهرمل.

كفرتون - الرويمة.

جرد_مربين - الهرمل.

الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.