سرقات السيارات والدراجات النارية مستمرة شمالاً (صورة)

تستمر عمليات سرقة السيارات والدراجات النارية في مختلف المناطق اللبنانية والشمال عموماً حيث ترتفع نسبة السرقات بشكل كبير، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد سجل مساء أمس الأربعاء سرقة 5 دراجات نارية في عدة مناطق في طرابلس وخاصة التبانة، في حين تم احباط محاولة سرقة سيارة في دير عمار شمالي طرابلس من قبل الاهالي.وفي التفاصيل، حاول مجهولون مساء امس سرقة سيارة من نوع كيا تعود للمواطن "ت. ب " الا ان الأهالي شعروا بحركة غربية حيث خرجوا لملاحقة السارقين الذين فروا إلى جهة مجهولة.