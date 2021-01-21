لبنان

بعدما أطلق النار في الهواء.. مخابرات الجيش توقفه

Lebanon 24
21-01-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-786271-637468120742062562.jpg
Doc-P-786271-637468120742062562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "ف.ق" لاقدامه على اطلاق اعيرة نارية في الهواء لدى مروره بسيارته نوع مرسيدس في عدة شوارع في طرابلس.

وقد تم تحويله للتحقيق مع ضبط سلاحه.
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة
lebanon 24
21/01/2021 10:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة لمخابرات الجيش وتوقيف لبنانيين يستقلان سيارة مسروقة في القصر (صورة)
lebanon 24
21/01/2021 10:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخصين في الحدث يروجان مخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان
lebanon 24
21/01/2021 10:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخصين لدخولهما الأراضي اللبنانية خلسة عبر جبل عين عطا
lebanon 24
21/01/2021 10:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24

توقيف

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-01-21
10:33 | 2021-01-21
10:19 | 2021-01-21
10:15 | 2021-01-21
10:08 | 2021-01-21
10:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website