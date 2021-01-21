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لبنان
بعدما أطلق النار في الهواء.. مخابرات الجيش توقفه
Lebanon 24
21-01-2021
|
07:45
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "ف.ق" لاقدامه على اطلاق اعيرة نارية في الهواء لدى مروره بسيارته نوع مرسيدس في عدة شوارع في طرابلس.
وقد تم تحويله للتحقيق مع ضبط سلاحه.
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