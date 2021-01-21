بعدما أطلق النار في الهواء.. مخابرات الجيش توقفه

تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو "ف.ق" لاقدامه على اطلاق اعيرة نارية في الهواء لدى مروره بسيارته نوع مرسيدس في عدة شوارع في طرابلس.



وقد تم تحويله للتحقيق مع ضبط سلاحه.