"كورونا" خرج عن السيطرة.. لبنان بالمستوى الرابع والاسوأ

٧/١ استندت توصية لجنة اجراءات الكورونا أمس، بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين اضافيين، إلى واقع امرين رئيسيين:
أ. تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء.
ب. تقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
— Firass Abiad (@firassabiad) January 21, 2021
٧/١ استندت توصية لجنة اجراءات الكورونا أمس، بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين اضافيين، إلى واقع امرين رئيسيين:
أ. تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء.
ب. تقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.
٧/٢ أحدى المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع هي النسبة المئوية للفحوصات الايجابية في اليوم. يشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع. وتُظهر الرسوم البيانية ادناه الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية. pic.twitter.com/Vm3zyINf4c
— Firass Abiad (@firassabiad) January 21, 2021
٧/٢ أحدى المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع هي النسبة المئوية للفحوصات الايجابية في اليوم. يشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع. وتُظهر الرسوم البيانية ادناه الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية. pic.twitter.com/Vm3zyINf4c