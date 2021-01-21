لبنان

العاصفة انتهت: تحضروا لأجواء باردة وجليدية.. الحرارة ستصل -4 في هذه المناطق!

Lebanon 24
21-01-2021 | 08:29
A-
A+
Doc-P-786286-637468150244148316.jpg
Doc-P-786286-637468150244148316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان العاصفة التي ضربت لبنان وسوريا وفلسطين والاردن منذ اسبوع وقد تخللها بعض الانفراجات  الواسعة، وادت الى تساقط هطولات تخطت 360 مم ساحلاً و 190 مم بقاعاً و 250 مم جبلاً وتساقطت الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1000 متر ولامست 800 متر في بعض المناطق ظهر أمس الأربعاء انتهت، والآن تستقر الموجة القطبية حتى صباح يوم الجمعة بحيث ستتدنى درجات الحرارة لتلامس 8 درجات ساحلاً خلال ساعات الليل و -4 على 1000 متر و -11 على 2000 متر، لكن ماذا عن الايام القادمة؟

 

ينشط المرتفع الشبه مداري فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا بقيم ضغط تصل الى 1030hpa فيتحول الطقس الى مشمس قليل الغيوم مع برودة قطبية وتشكل الجليد خلال الليل على المرتفعات التي تعلو 700 متر.

 

بالمقابل، ينحرف المنخفض الايسلاندي نحو غرب اوروبا ويمدد خطوط ضغطه المنخفضة نحو البحر المتوسط وايطاليا واليونان وستصل قوته الى 970hpa الأمر الذي سيحوّل المنخفضات الاطلسية نحو القارة الاوروبية ويساهم بتراجع قوة الشبه مداري تدريجياً، مطلع الاسبوع المقبل، ويملأ شرق البحر المتوسط بالرطوبة والسحب الرعدية التي ستطال لبنان في الاسبوع المقبل.

 

 
 

طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، مشمس الى غائم، بارد وجليديّ ليلاً، ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي ستضرب الاردن وسوريا ولبنان مصدرها الربع الخالي.

 

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 17 نهاراً و 8 ليلاً

في البقاع: 7 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -2 نهاراً و -9 ليلاً

الرياح: شمالية غربية الى شمالية باردة ليلاً سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1031hpa

الرطوبة: بين 60 و 80%

البحر: منخفض الموج

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-01-21
10:33 | 2021-01-21
10:19 | 2021-01-21
10:15 | 2021-01-21
10:08 | 2021-01-21
10:00 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website