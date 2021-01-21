العاصفة انتهت: تحضروا لأجواء باردة وجليدية.. الحرارة ستصل -4 في هذه المناطق!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان العاصفة التي ضربت لبنان وسوريا وفلسطين والاردن منذ اسبوع وقد تخللها بعض الانفراجات الواسعة، وادت الى تساقط هطولات تخطت 360 مم ساحلاً و 190 مم بقاعاً و 250 مم جبلاً وتساقطت الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1000 متر ولامست 800 متر في بعض المناطق ظهر أمس الأربعاء انتهت، والآن تستقر الموجة القطبية حتى صباح يوم الجمعة بحيث ستتدنى درجات الحرارة لتلامس 8 درجات ساحلاً خلال ساعات الليل و -4 على 1000 متر و -11 على 2000 متر، لكن ماذا عن الايام القادمة؟

ينشط المرتفع الشبه مداري فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية ومصر وتركيا بقيم ضغط تصل الى 1030hpa فيتحول الطقس الى مشمس قليل الغيوم مع برودة قطبية وتشكل الجليد خلال الليل على المرتفعات التي تعلو 700 متر.

بالمقابل، ينحرف المنخفض الايسلاندي نحو غرب اوروبا ويمدد خطوط ضغطه المنخفضة نحو البحر المتوسط وايطاليا واليونان وستصل قوته الى 970hpa الأمر الذي سيحوّل المنخفضات الاطلسية نحو القارة الاوروبية ويساهم بتراجع قوة الشبه مداري تدريجياً، مطلع الاسبوع المقبل، ويملأ شرق البحر المتوسط بالرطوبة والسحب الرعدية التي ستطال لبنان في الاسبوع المقبل.

طقس لبنان خلال اليومين المقبلين، مشمس الى غائم، بارد وجليديّ ليلاً، ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي ستضرب الاردن وسوريا ولبنان مصدرها الربع الخالي.

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 17 نهاراً و 8 ليلاً

في البقاع: 7 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 8 نهاراً و -3 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -2 نهاراً و -9 ليلاً

الرياح: شمالية غربية الى شمالية باردة ليلاً سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1031hpa

الرطوبة: بين 60 و 80%

البحر: منخفض الموج