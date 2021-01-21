بلدية رحبه بدأت بوضع جداول لتنظيم تلقي اللقاح

أعلن رئيس بلدية رحبة فادي بربر في بيان، أن "البلدية بدأت بتنظيم جداول بأسماء أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين (فوق 55 عاما)، الراغبين في تلقي لقاح كورونا، علما أنه سوف يعطى مجانا وأن هناك استمارة محصورة فقط بذوي الأمراض المزمنة، وهي المرحلة الأولى من عملية التلقيح".وأوضح أن "الخطوة البلدية أتت مع اقتراب وصول لقاح كورونا، إلى البلد، وحيث أن آليات التوزيع الرسمية ليست واضحة تماما، ولم تنجز بعد، وتحضيرا للمعلومات التي تسهل التعاطي مع الجهات الرسمية".وطلبت البلدية من الراغبين في الاستفسار عن الأمراض المزمنة، الاتصال بالدكتور سلفادور مطر ( 03223430)، يوميا بين الخامسة والسادسة مساء. وللمساعدة في تعبئة الاستمارة والاستفسار عن اي تفصيل مختص بها، الاتصال بالبلدية يوميا ضمن الدوام الرسمي قبل الثانية عشرة ظهرا (06890300) أو على الرقم ( 71045806) زاكي اسبر.