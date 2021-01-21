قرار اممي حول حياد لبنان

يقول مسؤول لبناني سابق في مجالسه أن أجواء الامم المتحدة تؤكد وجود اتصالات بضغط من الفاتيكان لاصدار قرار يخصّ لبنان من شأنه أن يضعه جديا على سكة الحياد والنأي به عن محاور المنطقة.