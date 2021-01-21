لبنان

قرار اممي حول حياد لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2021 | 09:32
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يقول مسؤول لبناني سابق في مجالسه أن أجواء الامم المتحدة تؤكد وجود اتصالات بضغط من الفاتيكان لاصدار قرار يخصّ لبنان من شأنه أن يضعه جديا على سكة الحياد والنأي به عن محاور المنطقة. 
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