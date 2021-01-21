لبنان

"المعلومات" تحبط محاولة تهريب كميات من المازوت إلى سوريا.. إليكم تفاصيل العملية

Lebanon 24
21-01-2021 | 10:08
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار مكافحة عملّيات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتمّ فيها هذه العمليّات.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميّات من المادة المذكورة عبر طريق المصنع، وذلك عن طريق شاحنات مزوّدة بخزّانات إضافية مخصّصة لهذه الغاية.

بتاريخ 14/01/2021 تمكّنت دوريات الشعبة من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها، وهم كل من:

- م. م. (مواليد العام 1988، سوري)
- م. ح. (مواليد العام 1979، سوري)
- ز. ج. (مواليد العام 1981، سوري)
- أ. ش. (مواليد العام 1980، سوري)
 
بنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبيّن أن لكلٍ منها خزّان إضافي - غير الخزّان المخصص أصلا للشاحنة - ممتلئ بمادة المازوت المهرّب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة حوالى /4300/ ليتر.

بالتحقيق مع السائقين، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية.

جرى توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كمية المازوت، بناءً على إشارة القضاء المختص". 
 
 

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