ضغوط كثيرة على عون

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الرئيس عون يتعرّض لضغوط من اطراف عدة بهدف دفعه للقيام بخطوة جدية بإتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري.

وتقول المصادر أن التنازلات التي تُطلب من عون ليست على الصعيد الحكومي بل على الصعيد الشكلي لأنه يجب اعادة المياه الى حركة التأليف، وهذا غير ممكن بعد الفيديو المسرب من بعبدا الا بمبادرة من عون شخصيًا.