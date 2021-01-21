مساعي إبراهيم و"الثنائي الشيعي"

كشفت مصادر مطلعة بأن حراك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم منسق مع "الثنائي الشيعي"، وكذلك مع الرئيسين عون والحريري، وهو لاستشراف الاجواء للقيام بأي مساع لجمع الرئيسين عون والحريري.ويبدو ان ما لمسه ابراهيم، وفق المصادر، ليس ايجابياً وان الاجواء صعبة وملبدة.