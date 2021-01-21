الحكومة الى الربيع؟



قال مرجع سياسي متابع لتشكيل الحكومة إن الضغط الوحيد الذي قد يؤدي الى اعادة تحريك المفاوضات الحكومية هو الانهيار الشامل.



واشارت المصادر الى أنه ما دام مصرف لبنان قادر على تمويل دعم الحاجات الاساسية فإن القوى السياسية لن تجد نفسها مستعجلة على التأليف، وعليه فإنه قد تستمر الازمة الحكومية الى الربيع المقبل.