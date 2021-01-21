لبنان

استمرار الكتل الهوائية الباردة في الايام المقبلة.. والطقس غدا صاف

Lebanon 24
21-01-2021 | 11:17
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر. وجاء في النشرة الاتي:
يستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الشديدة البرودة و يستمر تأثيرها للأيام القليلة المقبلة.
المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، يتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000 متر وما فوق.

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة مع رطوبة منخفضة ورياح شمالية شرقية ناشطة خصوصا شمال البلاد.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم ونسبة رطوبة منخفضة، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من صفر الى 8 درجات، في الداخل من صفر الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - غربية أحيانا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: من 35 الى 60 %.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,57
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