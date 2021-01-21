لبنان

ضرب حماة شقيقه في قصر العدل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-01-2021 | 11:35
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أصدر الحاكم المنفرد العسكري في البقاع العميد حسين الشيخ علي، حكما قضى بانزال عقوبة السجن مدة ثلاثة اشهر بالعسكري"م.ن" واستبدالها بغرامة مالية قدرها 900 الف ليرة، بعد ادانته بالتعرض بالضرب لحماة شقيقه السابقة المدعية وفاء القبوط وتعطيلها عن العمل 29 يوما.

 

وكانت وفاء القبوط وهي والدة زهراء القبوط، ابنة الـ 22 عاما ( قتلت في 27 اذار 2016 في محلة السبيل الهرمل، بإطلاق النار عليها من قبل طليقها "أنور.ن")، تقدمت بدعوى ضد المحكوم عليه "م.ن" وشقيقه (هما شقيقان لطليق ابنتها) اتهمتهما فيها بضربها والاعتداء عليها بعد حضورها جلسة محاكمة صهرها السابق في قصر عدل زحلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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