12
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل يلتقي الحريري وباسيل؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-01-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كثر من المتابعين للشأن السياسي والحكومي يؤكدون ان الحل الحقيقي لتشكيل الحكومة يحصل عندما يلتقي كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
هذا الحل، لا يأتي نتيجة طلب باسيل او شرطه، بل المقصود به هنا، هو ان المشاكل والعراقيل التي يجري حلها مرتبطة حصراً بباسيل ويمكن أن يحدث اللقاء مع الحريري خرقا في الجدار.
قبل اسابيع قامت باريس يمسعى جدي من اجل حصول لقاء بين الرجلين لكن الظروف لم تكن مؤاتية، وكانت الازمة تكمن في الوقت نفسه بعدم وجود موافقة اميركية على زيادة المناورة الفرنسية في الساحة اللبنانية.
لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الوقت اليوم بات مناسبا للمبادرات الداخلية، اذ ان وصول بايدن الى البيت الابيض جعل من الازمة الحكومية ازمة داخلية فقط.
وتشير المصادر الى أن المشاكل بين باسيل والحريري ليست شخصية فقط، لكنها سياسية الى حد كبير، ويمكن ان تحل في حال اراد الطرفان الوصول الى تسوية، مع العلم ان المفاوضات التي يجريها الحريري مع عون هي مفاوضات غير مباشرة مع باسيل.
وتعتقد المصادر ان قضية الثلث المعطل التي يطالب بها عون هي مطالب باسيلية في الاساس، وكذلك الحقائب الخلافية وان بدرجة اقل، وعليه فإن لقاء ثنائيا بين الرجلين يمكن ان يحل الازمة.
لكن الاوساط تعتقد ان حجم التصعيد الذي بدأ به كل من باسيل وعون تجاه الحريري صعّب اي مبادرة لحصول لقاء بينهما، خصوصا ان الحريري ليس مضطرا كرئيس مكلف لقاء باسيل او مشاورته.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
13:42 | 2021-01-20
20/01/2021 01:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
14:37 | 2021-01-20
20/01/2021 02:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
20:44 | 2021-01-20
20/01/2021 08:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه مرتبة لبنان في تصنيف أقوى جيوش المنطقة العربية.. مصر والسعودية بالطليعة
Lebanon 24
هذه مرتبة لبنان في تصنيف أقوى جيوش المنطقة العربية.. مصر والسعودية بالطليعة
17:00 | 2021-01-20
20/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:30 | 2021-01-21
"مبادرة" دياب انتهت قبل أن تبدأ؟!
13:25 | 2021-01-21
اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين
13:22 | 2021-01-21
توقيف مروّجي مخدرات في ضبيه ومطلوب للقضاء بعد تواريه عن الأنظار داخل كوخ
13:07 | 2021-01-21
السماح لصيادي الأسماك شمالاً بفتح محالهم.. ضمن هذه الشروط
12:37 | 2021-01-21
داخل الخيمة.. إبنة العامين توفيت بصعقة كهربائية
12:28 | 2021-01-21
تحليق إسرائيلي وغارات وهمية في الأجواء اللبنانية
فيديو
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 13:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
21/01/2021 13:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
15:23 | 2021-01-20
21/01/2021 13:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact