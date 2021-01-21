البابا فرنسيس يعيّن المطران حنا علوان مستشاراً في المجلس الحبري لتفسير النصوص القانونية

وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم ما يلي:

عيّن قداسة البابا فرنسيس سيادة المطران حنا علوان النائب البطريركي الماروني العام مستشاراً في المجلس الحبري لتفسير النصوص القانونية.

ومن المعلوم أن المطران علوان هو مستشار قانوني في مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان منذ أكثر من ثلاثين سنة،وهو أستاذ محاضر في معهد القضاء الروتالي في الكرسي الرسولي وشغل منصب قاض في محكمة الروتا الرومانية الرسولية لمدة 23 سنة.