لبنان

رئيس اتحاد بلديات بشري يعلن اصابته بكورونا

Lebanon 24
21-01-2021 | 12:18
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أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف إصابته بفيروس كورونا، وتمنى على مخالطيه حجر انفسهم واجراء الفحص حفاظا على سلامتهم.
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