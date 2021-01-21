البلد الى الاقفال مجددا لغاية 8 شباط.. فهل من إستثناءات؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تمديد قرار الإغلاق الكامل لغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه ٢٠٢١/٢/٨، وفق نفس الشروط، على أن يعاد النظر بالاستثناءات. وطلب الرئيس حسان دياب من وزير الصحة حمد حسن الاسراع بوضع خطط اللقاح ومواجهة السلالات الجديدة من كورونا.