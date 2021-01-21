12
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
داخل الخيمة.. إبنة العامين توفيت بصعقة كهربائية
Lebanon 24
21-01-2021
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدخلت الى غرفة العناية الفائقة في احدى مستشفيات البقاع الطفلة ا. ع. (مواليد 2018) سورية الجنسية جراء تعرضها لصعقة كهربائية داخل الخيمة التي تقطنها مع ذويها في محلة المرج، مخيم حرب.
وبعد مرور حوالي الـ٤ أيام على الحادثة، توفيت الطفلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين
Lebanon 24
اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين
21/01/2021 13:34:11
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
21/01/2021 13:34:11
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا
Lebanon 24
المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا
21/01/2021 13:34:11
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى بعد وفاته.. إسكوبار يهدد كولومبيا
Lebanon 24
حتى بعد وفاته.. إسكوبار يهدد كولومبيا
21/01/2021 13:34:11
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة
مخيم
تابع
الأكثر قراءة
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
13:42 | 2021-01-20
20/01/2021 01:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
14:37 | 2021-01-20
20/01/2021 02:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
20:44 | 2021-01-20
20/01/2021 08:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه مرتبة لبنان في تصنيف أقوى جيوش المنطقة العربية.. مصر والسعودية بالطليعة
Lebanon 24
هذه مرتبة لبنان في تصنيف أقوى جيوش المنطقة العربية.. مصر والسعودية بالطليعة
17:00 | 2021-01-20
20/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:30 | 2021-01-21
"مبادرة" دياب انتهت قبل أن تبدأ؟!
13:25 | 2021-01-21
اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين
13:22 | 2021-01-21
توقيف مروّجي مخدرات في ضبيه ومطلوب للقضاء بعد تواريه عن الأنظار داخل كوخ
13:07 | 2021-01-21
السماح لصيادي الأسماك شمالاً بفتح محالهم.. ضمن هذه الشروط
12:30 | 2021-01-21
هل يلتقي الحريري وباسيل؟
12:28 | 2021-01-21
تحليق إسرائيلي وغارات وهمية في الأجواء اللبنانية
فيديو
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
15:23 | 2021-01-20
21/01/2021 13:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact