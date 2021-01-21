لبنان

داخل الخيمة.. إبنة العامين توفيت بصعقة كهربائية

Lebanon 24
21-01-2021 | 12:37
A-
A+
Doc-P-786360-637468294646984098.jpg
Doc-P-786360-637468294646984098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدخلت الى غرفة العناية الفائقة في احدى مستشفيات البقاع الطفلة ا. ع. (مواليد 2018) سورية الجنسية جراء تعرضها لصعقة كهربائية داخل الخيمة التي تقطنها مع ذويها في محلة المرج، مخيم حرب.
 
وبعد مرور حوالي الـ٤ أيام على الحادثة، توفيت الطفلة.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين
lebanon 24
21/01/2021 13:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
lebanon 24
21/01/2021 13:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
21/01/2021 13:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى بعد وفاته.. إسكوبار يهدد كولومبيا
lebanon 24
21/01/2021 13:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

مخيم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:44 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-01-21
13:25 | 2021-01-21
13:22 | 2021-01-21
13:07 | 2021-01-21
12:30 | 2021-01-21
12:28 | 2021-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website