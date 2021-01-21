داخل الخيمة.. إبنة العامين توفيت بصعقة كهربائية

أدخلت الى غرفة العناية الفائقة في احدى مستشفيات البقاع الطفلة ا. ع. (مواليد 2018) سورية الجنسية جراء تعرضها لصعقة كهربائية داخل الخيمة التي تقطنها مع ذويها في محلة المرج، مخيم حرب.

وبعد مرور حوالي الـ٤ أيام على الحادثة، توفيت الطفلة.