لبنان

السماح لصيادي الأسماك شمالاً بفتح محالهم.. ضمن هذه الشروط

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:07
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استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس وفدا من نقابة صيادي الاسماك في الشمال، وعرضوا معه اوضاع الصيادين والمشاكل التي تواجه قطاع الصيد البحري في ظل تطبيق قرار المجلس الاعلى للدفاع، مطالبين بدعم القطاع والتخفيف من معاناة الصيادين وتمكينهم من مواجهة الصعوبات المعيشية والاقتصادية.

وأمل نقيب الصيادين في الشمال جمال عكرا من المحافظ نهرا "التجاوب مع مطلبهم المحق والقاضي بالسماح لاصحاب المسامك بفتح محالهم لغاية الخامسة عصرا على أن يكون بيع السمك بواسطة الدليفري"، مؤكدا انه "تم استثناء قطاع الصيد بمقررات مجلس الاعلى للدفاع".

وشكر للمحافظ نهرا دعمه والتجاوب مع مطلبهم شرط أن يحافظوا على النظافة العامة والتقيد بالشروط الصحية والتباعد بين الاشخاص وبتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية.
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