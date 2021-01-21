لبنان

توقيف مروّجي مخدرات في ضبيه ومطلوب للقضاء بعد تواريه عن الأنظار داخل كوخ

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:22
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجّار المخدرات ومروجيها، والمطلوبين للقضاء.

بتاريخ 5-1-2021 وفي محلة ضبيه، وبعد عمليات الرصد والتعقب، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من ضبط سيّارة جيب نوع "هوندا CRV" وتوقيف /4/ أشخاص على متنها - بالرغم من محاولة أحدهم الفرار- لقيامهم بترويج المخدرات وتعاطيها، وهم كل من:

- أ. أ. (مواليد عام 1996، لبناني).
- ر. ر. (مواليد عام 1997، لبناني).
- أ. ب. (مواليد عام 1994، لبناني).
- ت. ب. (مواليد عام 2002، لبنانية) حسب أقوالها.
 
ضُبط بحوزتهم كمية من الكوكايين موضبة داخل مظاريف، حوالى /400/ غ. من مادة الماريجوانا، كمية من حشيشة الكيف، وحبوب مخدّرة (ترامادول)، إضافةً إلى ضبط "فرّامة حشيشة" عدد /2/، و/5/ أجهزة خلوية.

أودع الموقوفون مع المضبوطات المرجع المعني، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي سياق آخر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة، بعد تواريه عن الانظار داخل كوخ في أحد احراج جرود عكار.

على الأثر، وبتاريخ 7-1-2021، داهمت هذه القوة المكان واوقفته، ويدعى:

- ر. د. (مواليد عام 1991، لبناني).

أودع الموقوف مفرزة جديدة القضائية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص". 
 
 
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