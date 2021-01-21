اللجنة العليا لأزمة كورونا في المخيمات الفلسطينية: لتأمين اللقاح للاجئين

عقدت اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية في لبنان اجتماعا برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، استكمالا للاجتماعات الدورية التي تعقد لمواكبة اجراءات الحد من انتشار الوباء في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. حضر الاجتماع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، مدير عام الاونروا كلاوديو كوردوني، مدير دائرة الصحة في الوكالة عبد الحكيم شناعة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود وممثل المجلس الاعلى للدفاع العقيد وليد الشعار. كذلك، حضر الاجتماع رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث زاهي شاهين، الدكتورة أليسار راضي والدكتورة غادة ابومراد عن منظمة الصحة العالمية، وجنفياف اجكويان ونزيه يعقوب عن منظمة اليونيسف.

وأعلنت اللجنة في بيان أن المجتمعين "تداولوا خطورة تطورات الأوضاع الصحية في المخيمات الفلسطينية وبخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات بوباء كورونا. وناقشوا تفاصيل خطة الاستجابة لمواجهة انتشار عدوى الفيروس التي اعدتها اللجنة والتي ينفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع الاونروا ووزارة الصحة الهادفة لتطوير قدرات النظام الصحي الفلسطيني على التعامل مع الفيروس ودعم الجهوزية الطبية في مجالات الفحص والعزل والعلاج بالإضافة إلى التدريب الفني اللازم".

واطلع المجتمعون على "الخطوات التي انجزت واهمها اكتمال عملية تعاقد الاونروا مع المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال حالات الكورونا، وانهاء العمل في مركز الحجر في مستشفى صفد الجديد، البداوي وتجهيزه بـ 51 سريرا لمرضى كورونا، وشراء وتجهيز سيارتي اسعاف لنقل المصابين، وتلزيم قسم خاص الكورونا في مستشفى الهمشري في صيدا لتجهيزها بـ6 وحدات عناية فائقة و16 سريرا وتلزيم قسم خاص بالكورونا في مستشفى النداء الانساني في عين الحلوة لتجهيزه بـ6 وحدات عناية فائقة". وشدد المجتمعون على "التعجيل بإنجاز هذه الأقسام نظرا للحاجة الماسة لها في ظل الضغط الكبير على المستشفيات اللبنانية".

واطلعوا من ممثلي كل من الاونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف على "تطورات المساعي الهادفة الى حصول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على اللقاح المضاد للفيروس مع التأكيد على أن الخطة التي طورتها اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور عبدالرحمن البزري تشمل التراتبية المعتمدة عالميا لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسيتهم".

وتم الاتفاق على "عقد اجتماع عاجل لمتابعة هذه الخطة عن كثب". كما تم الاتفاق على "عقد اجتماع تنسيقي لمتابعة مواضيع التصاريح والموافقات الأمنية من أجل إدخال المعدات والمواد الطبية الى المخيمات". وأبلغ رئيس اللجنة المجتمعين ان اللجنة "ستتابع مع المسؤولين وكافة الجهات المعنية كل اجراء يحافظ على أراوح المرضى من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان".