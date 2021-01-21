وهبه استقبل الشامسي وكوبيتش مودّعَيْن

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، سفير دولة الامارات العربية المتحدة، حمد الشامسي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان وتعيينه سفيرا لبلاده في جمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء أثار الوزير وهبه قضية الموقوفين اللبنانيين في الامارات وأكد السفير الشامسي أنّ "هذا الموضوع تتم معالجته ضمن الاطر القانونية".

كما جرى البحث في ضرورة دعم "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي كان اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقد وعد السفير الشامسي بمتابعة هذا الموضوع.

كما التقى الوزير وهبه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، في زيارة وداعية.